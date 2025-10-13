"سيرا" تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر/وام/استعرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية “سيرا” أحدث ابتكاراتها التقنية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال عرض نظام سلامة – المساعدة الافتراضية الأمنية والعالم الافتراضي التفاعلي "سيرا هب" في إطار مشاركتها ضمن منصة دبي الرقمية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مستقبلا نتطلّع إليه بل أصبح واقعا نعيشه اليوم وأداةً أساسية في بناء منظومة أمنية أكثر ذكاءً واستدامة .. لافتا إلى أن المؤسسة تؤمن بأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا تقنيًا فحسب بل التزام وطني يعزّز جاهزية دبي وريادتها في مجال الأمن الذكي.

وأضاف السليس أنه من خلال مشاريع المؤسسة المبتكرة مثل نظام سلامة و "سِيرا هب" نجسد رؤيتنا في أن يكون الأمن جزءًا من تجربة ذكية متكاملة تجمع بين الكفاءة التقنية والقيم الإماراتية الأصيلة فيما تعمل "سيرا" على تحويل التكنولوجيا إلى قيمة مضافة تخدم الإنسان والمجتمع وتدعم مسيرة دبي لتكون المدينة الأكثر أمانًا وابتكارًا في العالم.

من جهته ذكر محمد الحسن مدير الإعلام المؤسسي في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المؤسسة تطرح خلال مشاركتها النظام الذكي "سلامة" وهي مساعدة افتراضية أمنية تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتؤدي دور موظف رقمي قادر على التفاعل مع المتعاملين بشكل طبيعي وفعال عبر مختلف القنوات الرقمية للمؤسسة.

وأوضح الحسن أن "سلامة" تتميز بقدرتها العالية على فهم اللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية مع إمكانية التعلّم الذاتي المستمر وتحديث قاعدة معرفتها بناءً على تفاعلات المستخدمين.

ونوه إلى الكشف أيضا عن مشروع سيرا هب وهو عالم افتراضي إماراتي ثلاثي الأبعاد للتدريب الأمني الذكي يمثل منصة رقمية متكاملة تجمع بين التعلّم التدريب والتفاعل في بيئة رقمية تحاكي الواقع مقدّمة تجربة تعليمية غير مسبوقة في مجال الأمن والسلامة.