“تريندز” يعزز التعاون البحثي والمعرفي مع مؤسسات بحثية إيطالية

روما في 14 أكتوبر/ وام/ وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات الدولية الإيطالي “Ce.S.I”، بهدف تعزيز التعاون البحثي والإستراتيجي بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والاستشارات وتبادل المعرفة، وذلك في مستهل جولته البحثية الأوروبية من إيطاليا.

وعقد المركز، عبر مكتبه الافتراضي في إيطاليا، جلسة نقاشية مع خبراء المعهد الإيطالي للشؤون الدولية “IAI”، تركزت حول سبل تعزيز التعاون والشراكة المعرفية لإنتاج بحوث تعزز قيم التسامح والتعايش، وتناولت التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والموقف الإيطالي والشرق أوسطي منها، ولاسيما اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الجهود البحثية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر مركز “Ce.S.I” بروما، بحضور نخبة من الخبراء والمحللين والباحثين من الجانبين، إلى وضع إطار تعاوني مستدام يتضمن إجراء دراسات مشتركة تحلل الأحداث العالمية، خاصة جهود إحلال السلام والتحولات الجيوسياسية، بجانب تعزيز التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لدعم الحوار الفكري وتبادل الرؤى بين الخبراء والباحثين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التعاون الإستراتيجي مع مركز الدراسات الدولية الإيطالي “Ce.S.I”، أحد المراكز الفكرية الرائدة في إيطاليا وأوروبا، لن يقتصر على إعداد البحوث والدراسات المشتركة فحسب، بل سيتعداها إلى صياغة رؤى مشتركة للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أهمية الحوار الإستراتيجي البناء مع المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، خاصة في ظل تعاظم التحديات العالمية ما يتطلب مقاربات جماعية قائمة على المعرفة والاستشراف العلمي، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوارات واللقاءات الفكرية ستمكننا من تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لإجراء بحوث مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وتبادل الخبرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار ونشر السلام وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح البروفيسور أندريا مارغيليتي، رئيس مركز الدراسات الدولية الإيطالي “Ce.S.I”، أن توقيع مذكرة التفاهم مع "تريندز"، الذي يعد أحد أهم وأبرز مراكز الفكر المرموقة عالمياً، يمثل خطوة مهمة لتوسيع الآفاق البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، مبيناً أن فهم التشابكات الإقليمية والدولية تتطلب شراكات علمية ومعرفية حقيقية لتحليلها وتقديم قراءات واقعية لها.

من جهته أكد ميكيلي فالينزي، رئيس المعهد الإيطالي للشؤون الدولية “IAI” ، أن المعهد يعتزم تطوير التعاون والشراكة مع مركز "تريندز"، الذي أصبح منصة معرفية عالمية ملهمة في مد جسور التواصل والتقارب الفكري، وتعزيز مفاهيم التسامح والاعتدال، إلى جانب دعم التعاون الإماراتي - الإيطالي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية كعناصر داعمة لتحقيق الازدهار المشترك.

من ناحيتها، قالت الدكتورة ماريا لويزا فانتابييه، رئيسة برنامج البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد “IAI”، إن الجانببن اتفقا على وضع إطار إستراتيجي للتعاون المشترك، يدعم جهودهما في إنتاج بحوث ودراسات رصينة، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، تدعم قيم التسامح والتعايش وتعزز السلام، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الدورية؛ بهدف إثراء الحوار الفكري وإنتاج دراسات استشرافية تخدم المجتمع العلمي.