"العويس الثقافية" تحتفي بمئوية سلطان العويس وتكرم المبدعين العرب في نوفمبر

دبي في 14 أكتوبر / وام / تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حفل توزيع جوائز العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، يوم 13 نوفمبر 2025 في فندق إنتركونتيننتال دبي، بمشاركة واسعة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين من داخل الدولة وخارجها.

وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، حيث تُمنح مرة كل عامين لتكريم نخبة من المبدعين في مجالات الأدب والفكر والثقافة.

وقد أعلنت المؤسسة في يونيو الماضي عن الفائزين بدورتها الحالية، وهم الشاعر العراقي حميد سعيد عن فئة الشعر، والروائية إنعام كجه جي عن فئة القصة والرواية والمسرحية، والدكتور حميد لحمداني عن الدراسات الأدبية والنقدية، والدكتور عبد الجليل التميمي عن الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تتزامن مع مئوية الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، حيث تم رفع قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار لكل فائز، وتنظيم فعاليات ثقافية كبرى احتفاءً بإرثه الأدبي، من أبرزها ندوة دولية بالتعاون مع اليونسكو في باريس، وحفل موسيقي بدار أوبرا دبي، إلى جانب إصدار طوابع تذكارية ومعارض فنية تسلّط الضوء على مسيرته الشعرية امل