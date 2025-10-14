"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة توعية لموظفي "تدبير" بالفجيرة

الفجيرة في 14 أكتوبر /وام/ نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، الورشة التوعوية السابعة لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة "تدبير" وذلك في مقر الوزارة بالفجيرة.

وقدمت الورشة فاطمة الحوسني، رئيسة قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، بمشاركة عبدالله الكعبي، رئيس قسم بناء القدرات، وكليثم الكعبي، من المركز الإعلامي.

وتم خلال الورشة، استعراض دور الهيئة واختصاصاتها مع تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات ومسؤوليات أصحاب العمل في حمايتها.

وشهدت الورشة تفاعلا ملحوظا من الحضور حيث تضمنت مناقشات واستفسارات متعددة في إطار تعزيز وعي موظفي "تدبير" بدورهم في توفير بيئة عمل عادلة تحترم كرامة الإنسان.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والبرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز المعرفة بحقوق العمالة المساعدة لدى العاملين في مراكز "تدبير" في إمارات الدولة.