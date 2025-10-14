16 مشاركا يمثلون فريق أبوظبي في "الإبحار الشراعي" بعمان

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ أعلن فريق أبوظبي للشراع الحديث، اعتماد مشاركة 16 بحارا في منافسات "أسبوع المصنعة" للإبحار الشراعي، في سلطنة عمان، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري.

يشارك في منافسات البطولة التي تنظمها مؤسسة عمان للإبحار، بإشراف الاتحاد العماني للإبحار الشراعي، 100 بحار من مختلف دول العالم.

وينافس فريق أبوظبي في أربع فئات رئيسية هي الأوبتيمست للناشئين، والأوبتيمست للصغار، والإلكا 4، والإلكا 6، بإشراف أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بالإضافة إلى المدربين باتريك لوتومسكي، وأحمد تارهان، ونجيب خان، والإداري خليفة السعدي.

وتتألف قائمة الفريق من عبدالرحمن البحري، واليازية الحمادي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، وراشد النيادي، وخليفة الرميثي، ومروة الحمادي، وعبدالله المهيري، وسيف الزعابي، وعبدالله الزبيدي، ومحمد الحمادي، وذياب الحوسني، وعبدالله النيادي، وتوبراك كاليجيان، وسيمون هاريستوف.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن المشاركة ضمن الخطة الإستراتيجية، لإعداد جيل جديد من البحارة، وصقل مهاراتهم في المنافسات الدولية، والمنافسة على الميداليات الذهبية.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على دعمه المتواصل للرياضات البحرية، وبرامج إعداد الكوادر الوطنية.