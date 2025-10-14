"الأرشيف والمكتبة الوطنية" و"زايد لأصحاب الهمم" يحتفيان بيوم العصا البيضاء

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الموجهة لأصحاب الهمم من فئة المكفوفين.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، مديرة إدارة رعاية المكفوفين في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والاعتماد على الذات، وأن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الوعي بأهمية دعم ذوي البصيرة وتمكينهم في مجالات الحياة المختلفة.

وثمّنت في كلمة ألقتها خلال الحفل تعاون الأرشيف والمكتبة الوطنية ودعمه المتواصل لمبادرات الهيئة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزام المؤسسات الوطنية بمسؤولياتها تجاه أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يعد من المناسبات العالمية الهامة التي تحرص هيئة زايد على المشاركة فيها وبيان الخدمات المقدمة للمكفوفين.

من جانبه قال حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن العصا البيضاء تمثل رمزاً للقوة والإصرار، موضحاً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية أولى اهتماماً خاصاً بذوي البصيرة عبر طباعة عدد من إصداراته الوطنية بطريقة برايل، مثل كتاب "زايد من التحدي إلى الاتحاد"، وكتيبات "خليفة: رحلة إلى المستقبل" و"قصر الحصن"، فضلاً عن توفير أجهزة لتحويل النصوص المكتوبة إلى لغة برايل.

وأكد أن هذا الاحتفاء يأتي في عام المجتمع، تجسيداً لالتزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالقيم الوطنية والإنسانية التي أرستها القيادة الرشيدة، مشيداً بتعاون هيئة زايد لأصحاب الهمم وتنسيقها البناء والمثمر مع الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتحدث عمر العمري، وهو من المكفوفين، عن الجهود التشريعية لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، مستعرضاً القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لعام 2017، والتي ركزت على تعزيز الصحة، والحماية الاجتماعية، والتمكين الأسري، والمشاركة المجتمعية.

بدوره استعرض سيف الفلاسي، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، تجربته الشخصية الملهمة في مسيرة التعليم والعمل، مؤكداً أن الدعم الأسري والمجتمعي لعب الدور الأكبر في تمكينه من تحقيق طموحاته والوصول إلى مواقع قيادية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال، معرضا للأجهزة والتقنيات الحديثة المخصصة للمكفوفين، أقيم في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتضمن بعض الابتكارات الحديثة الداعمة لتمكينهم وتعزيز فرص استفادتهم من التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مسيرة رمزية للعصا البيضاء، وفقرات فنية وشعرية ومسابقات تفاعلية، عكست روح الإصرار والاندماج المجتمعي، وجولة في قاعتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، اطلع خلالها الضيوف من ذوي البصيرة على مقتنيات ووثائق تاريخية توثق مسيرة الاتحاد وتُبرز إنجازات الدولة في المراحل المختلفة.