"خزنة" تعزز استثمارات مراكز البيانات في الإمارات بقدرة تشغيلية 650 ميغاواط

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ وصلت قدرة شركة خزنة لمراكز البيانات في الدولة إلى نحو 650 ميغاواط من المساحة التخزينية، تشمل المشاريع القائمة وقيد الإنشاء.

وقال عبد المجيد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في “خزنة لمراكز البيانات”، إن الشركة تدير حالياً مراكز بيانات إستراتيجية في دبي وأبوظبي، حيث تبلغ القدرة القائمة نحو 250 ميغاواط، بينما تضيف المشاريع قيد الإنشاء حوالي 400 ميغاواط إضافية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل بنية تحتية متقدمة لدعم مختلف القطاعات الرقمية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الهرمودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" المقام في دبي، إن الشركة تقوم بإنشاء بنية تحتية رقمية متطورة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات، وتعمل على المساهمة في تمكين الدولة لتكون مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي، من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة وآمنة لمراكز البيانات تدعم الابتكار والتطور التقني على نطاق واسع.

وأكد أن البنية التحتية للمراكز تُدار وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة لضمان استمرارية الخدمات وجودة الأداء.

وعن خطط التوسع الدولي، أشار الهرمودي إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع في المملكة العربية السعودية وتعمل على مشاريع تصميمية في فرنسا وإيطاليا، مع دراسة إمكانية التوسع إلى اليونان وقبرص، إضافة إلى أسواق محتملة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وفيتنام والهند.