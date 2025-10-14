الإعلان عن مسار جديد لبطولة ترايثلون دبي T100 يمر بمعالم المدينة

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لترايثلون دبي T100، عن انطلاق البطولة هذا العام على مسار جديد يمر بعدد من أبرز معالم دبي الأيقونية، انطلاقًا من شاطئ “سنسيت بيتش” في جميرا 3، مرورًا بمضمار ميدان، وصولًا إلى خط النهاية على خلفية برج خليفة.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل بدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات “تحدي دبي للياقة 30×30”، لتعزيز نمط الحياة وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وتوفّر البطولة خيارات متنوعة تتيح للجميع المشاركة، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية، حيث يشهد يوم السبت 15 نوفمبر إقامة سباق الدواثلون للشركات (5 كيلومترات جري، و22 كيلومترًا دراجات، و5 كيلومترات جري)، وسباق السرعة “سبرينت” للمبتدئين (750 مترًا سباحة، و20 كيلومترًا دراجات، و5 كيلومترات جري). فيما يُقام السباق الرئيسي “ترايثلون T100” يوم الأحد 16 نوفمبر، لمسافة 100 كيلومتر، و2 كيلومتر سباحة، و80 كيلومترًا دراجات، و18 كيلومترًا جري.

ويعود “سباق الموسيقى” ضمن فعاليات يوم السبت، ليقدّم تجربة رياضية ترفيهية على مسافة 5 كيلومترات، ويستهدف جميع الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

وأكد سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن البطولة تعكس رؤية دبي في جعل الرياضة جزءًا أساسيًا من حياة المجتمع، إذ تجمع بين المنافسات الدولية والفعاليات المجتمعية، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضة والصحة عالميًا، ويشجّع الأفراد على تبني نمط حياة نشط.

من جانبه، أوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن البطولة تُبرز الطاقة الإيجابية التي تميّز دبي وتضع معالمها الأيقونية على خارطة الرياضة العالمية، مشيرًا إلى أن تنظيم الحدث ضمن تحدي دبي للياقة يمنحه بعدًا إضافيًا، يعكس التزام الإمارة بتعزيز مفاهيم الصحة والرفاهية المجتمعية.