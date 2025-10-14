رئيس "الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير غواتيمالا

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبو ظبي، سعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، كالطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية غواتيمالا، تشهد نموا وتطورا، وبما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون، مشددا على أهمية الارتقاء بمستوى تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لافتا إلى أن العلاقات البرلمانية تمثل داعما كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة.

من جانبه أكد سعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصا الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والابتكار والطاقة المتجددة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات البرلمانية بين البلدين، ومؤكدا أهمية تبادل الزيارات في تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود.

حضر اللقاء سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.