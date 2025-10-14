"الهوية والجنسية " تطلق مبادرة "الهيئة في خدمتك" خلال "جيتكس جلوبال"

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم، مبادرة "الهيئة في خدمتك"، والتي تتضمن خطة للسداد الميسر للمتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عند الدفع، وذلك على هامش مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025”،المقام حاليا في دبي.

وتوفر خطة السداد الميسر للمرحلة الأولى من المبادرة، تقسيط رسوم خدمات الهيئة للمتعاملين من حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من 10 بنوك محلية على مستوى الدولة، وذلك على دفعات ميسرة طبقًا للشروط والأحكام المعمول بها في البنوك وبنسبة ربح 0%، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه المبادرة في حال كانت قيمة الرسوم 500 درهم فأكثر، وبفترة سداد تتراوح بين 3 و 12 شهرًا حسب رغبة المتعامل ووفقا لضوابط الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك.

كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة، أو عن طريق التقسيط المباشر لحاملي بطاقات فيزا.

ويشارك في المبادرة 10 بنوك ومصارف محلية بالإضافة إلى شركة فيزا العالمية، وهذه البنوك هي بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الامارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، والبنك التجاري الدولي. وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن تلك المبادرة تأتي ضمن خطط الهيئة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتعاملين وتمكينهم من الإقامة القانونية في الدولة، مما يعزز تنافسية وريادة الدولة إقليميًا وعالميًا في مجال الخدمات الحكومية.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، وتحقيق مستهدفات مبادرة عام المجتمع 2025 من خلال تقديم حلول مالية ميسرة تسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع وترسيخ السعادة والإيجابية بين المتعاملين ورفع مستوى رضاهم، فضلًا عن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة وتأكيد التزامها بتحسين جودة حياة المتعاملين.

من جهته قال سعادة اللواء أحمد معيوف العامري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة، إنه بإطلاق هذه المبادرة ترسخ الهيئة معايير جديدة في كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتمهد الطريق نحو تجارب مالية أكثر يسرًا وراحة، في إشارة واضحة إلى مستقبل تصبح فيه التعاملات المالية الحكومية جزءًا من منظومة حلول تدعم رفاهية المتعاملين وتطلعاتهم، بدلًا من أن تكون عبئًا عليهم.

وأوضح أن الهيئة ستوفر للمتعاملين خيار تقسيط رسوم خدماتها بطريقة تتماشى مع التزاماتهم المالية، انطلاقًا من رؤيتها بأن توفير حلول دفع مرنة ومبتكرة يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياتهم، ويعكس التزام الهيئة بتسهيل كل خطوة في رحلتهم الخدمية وجعلها أكثر فعالية وبساطة.