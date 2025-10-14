"إنتل" و"AIREV" الإماراتية تتعاونان لتسريع ابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت "AIREV"، الشركة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن شراكة إستراتيجية مع شركة "إنتل" العالمية المتخصصة في ابتكار أشباه الموصلات، بهدف توفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتضع مذكرة التفاهم أساساً متيناً لتحسين أداء منصة "OnDemand" التابعة لشركة "AIREV" على مجموعة إنتل من معالجات "Xeon" ومسرّعات "Gaudi" للذكاء الاصطناعي.

وستقدم إنتل وAIREV، من خلال هذا التعاون، مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الاستدلال الحساس للزمن على نطاق صغير، وصولاً إلى التدريب واسع النطاق للنماذج اللغوية المتقدمة، ما يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من استخدام حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير وآمنة وعالية الأداء، ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتها المتنوعة.

وستنفذ إنتل وAIREV معاً، إستراتيجية شاملة لطرح المنتجات في السوق تهدف إلى تسريع اعتماد وابتكار الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وسيركز التعاون على تحسين حلّ "OnDemand" من "AIREV" والتحقق منه على منصتي "Intel Xeon" و"Gaudi"، ما يوفر حلول ذكاء اصطناعي عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة وجاهزة للمستقبل.

وستعمل الشركتان على تعزيز التفاعل الإستراتيجي مع العملاء من خلال البيع والتسويق والمبادرات العملية مثل العروض التوضيحية والمشاريع التجريبية وورش العمل، وسوف تستفيدان من منظومة شركاء إنتل لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة داخلية وسحابية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات المتنوعة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "يعد دعم شركات التكنولوجيا المحلية ركيزة أساسية لإستراتيجية دولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تعد AIREV، التي انضمت إلى السوق الإماراتية عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من أبرز الشركات الواعدة في مجالها، حيث تمكّن منصتها OnDemand الشركات في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من القوة التحويلية للتكنولوجيا المتقدمة. وستدعم هذه الشراكة الجديدة مع إنتل عروضها بأفضل الأجهزة في فئتها، وستسرّع نموها ونمو محفظة عملائها المتنامية".

من جانبه، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "AIREV": "تمكّننا الشراكة مع إنتل من تسريع رؤيتنا في تقديم ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات على نطاق واسع. ومن خلال تحسين منصة OnDemand على معالجات Gaudi وXeon، ومواءمتها مع منظومة إنتل في الولايات المتحدة والعالم، نحن نرسي أساساً قوياً للابتكار المشترك والتأثير في السوق".

وقال ديرموت جيه. هارجادن، نائب رئيس مجموعة المبيعات والتسويق والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إنتل : "نفخر بالتعاون مع AIREV، الشركة الإماراتية الطموحة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة إمكانيات جديدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال الجمع بين ريادة إنتل في مجال الحوسبة ومنصة OnDemand المبتكرة من AIREV، فإننا نمكّن الشركات والحكومات من تسخير كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي بأداء ومرونة وتكلفة إجمالية للملكية أفضل".

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام "إنتل" و"AIREV" بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتمكين بنية ذكاء اصطناعي تحتية مستقلة وقابلة للتطوير، وتشكيل مستقبل تتمكن الشركات والحكومات فيه من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل بكاملها لتحقيق نتائج تحويلية.