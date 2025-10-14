بلدية دبا تعرض مشاريع ذكية خلال "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 14 أكتوبر/ وام / تسلط بلدية دبا خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025" ضمن منصة حكومة الفجيرة، الضوء على أبرز مشاريعها التقنية المبتكرة في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وتستعرض البلدية مشروع "مستكشف دبا"، وهو منصة جغرافية ذكية تتيح للمستخدمين تصفح المعلومات المكانية والخدمية في مدينة دبا عبر خرائط ديناميكية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية “GIS”، فيما يتم عرض مشروع "تحليل الغطاء النباتي - NDVI" الذي يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم جهود الاستدامة.

وتأتي المشاركة تجسيدا لروح التعاون والتكامل المؤسسي في تقديم خدمات ذكية ومبتكرة، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات للتحول الرقمي الكامل.

وتعد المشاركة فرصة مهمة لعرض الجهود الرقمية والابتكارات التقنية التي تطور منظومة العمل البلدي وتعزز جودة الحياة في إمارة الفجيرة .