لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الآسيوية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع برلمان أوزبكستان

أبوظبي في 14 أكتوبر/وام/ بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الآسيوية، برئاسة سعادة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) مع لجنة الصداقة البرلمانية الأوزبكية – الإماراتية، برئاسة سعادة كوبول تورسونوف رئيس اللجنة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري نائب رئيس اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس وسعادة الدكتور سعيد مطر سلطان الصيري القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان.

وأكد محمد الكشف خلال الاجتماع عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشهد تطوراً متناميا خلال السنوات الأخيرة من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي وحكومتي البلدين، وحرص الجانبين على ترسيخ أسس التعاون والصداقة، والبناء عليها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية في إطار مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني الموقعة بينهما عام 2023، من خلال عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، والتنسيق المشترك حيال الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الجهود الثنائية في مجالات التنمية، والتشريع، والدبلوماسية البرلمانية، وأكدا الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم وتوطيد أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره أشاد سعادة كوبول تورسونوف رئيس لجنة الصداقة الأوزبكية الإماراتية، بمتانة علاقات الشراكة والتعاون التي تربط جمهورية أوزباكستان ودولة الإمارات في مختلف القطاعات، وأكد أهمية دور لجان الصداقة في تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني، ونوه إلى حرص برلمان أوزبكستان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مسيرة التنمية في البلدين الصديقين.