جمارك أبوظبي تعرض حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الداعمة لعملياتها خلال جيتكس

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 ضمن جناح حكومة أبوظبي حلول التخليص الجمركي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "Clearance.AI"، تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة لتقديم تجربة جمركية أسرع وأكثر شفافية بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي بأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

يأتي إطلاق الحلول المبتكرة في إطار جهود جمارك أبوظبي المدفوعة برؤية استشرافية وخطط استراتيجية ومبادرات سباقة لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة، وذلك من خلال تدشين المشاريع النوعية التي ترتكز على الحلول الذكية المتقدمة في جميع عملياتها الجمركية، إذ تهدف الحلول المبتكرة Clearance.AI المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى دعم العمليات الجمركية والارتقاء بجودة البيانات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ومرور البضائع ويعزز رضا المتعاملين من خلال تبسيط وتقليص الإجراءات الجمركية وتقليل المدد الزمنية لإنجاز المعاملات.

تتضمن الحلول " Clearance.AI " في مرحلتها الأولى أتمتة أربع حالات جمركية لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتشمل التخليص الذاتي للبضائع غير المقيدة، إذ يمكن للمستخدمين مسح الفواتير والمستندات الداعمة ضوئيًا باستخدام أجهزتهم الذكية أو تحميل الملفات؛ ليتم استخلاص البيانات والتحقق منها تلقائيًا، وتعبئة طلبات تخليص البضائع، وإرسال الإشعارات إلى أصحاب العلاقة.

وتشمل الحلول أيضا التثمين الذكي للبضائع من خلال مقارنة القيم المصرح بها بالبيانات مع الأسعار المرجعية العالمية والمحلية للتحقق من صحتها ومطابقتها بما يضمن تحصيل أدق للإيرادات، والتحقق من رقم التسجيل الجمركي، عبر مراجعة صحة المستندات المقدمة وفرز طلبات التسجيل التي تتطلب المراجعة، مع إرسال تنبيهات تلقائية لمعالجتها، بالإضافة إلى التدقيق الجمركي ما بعد التخليص، والتي تشمل معالجة وتحليل المعاملات الجمركية الواردة، بشكل فوري وذكي للكشف عن الاختلافات والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية بما يعزز الامتثال الجمركي.

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن إطلاق الحلول المبتكرة يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الأنظمة القابلة للتطبيق، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في اعتماد أحدث التقنيات المتقدمة على مستوى العمل الجمركي الحكومي.

ووصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في تطوير العمليات الجمركية ودعم جهود تحقيق التحول الرقمي الشامل، من خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والفاعلية في منظومة الخدمات الجمركية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات ورفع مستويات الأداء، مما يجعل من تجربة التجارة أكثر سهولة وسلاسة للشركات والمستوردين الأفراد.

وأشار إلى أن حلول جمارك أبوظبي ستحدث تحولًا نوعيًا في كيفية تحليل البيانات واتخاذ القرار، من خلال قدرتها على معالجة كميات ضخمة من المعلومات بشكل فوري وذكي وتدعم تحسين جودة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتسهم أيضا في تعزيز الامتثال، وتحقيق تحصيل أدق للإيرادات، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة أبوظبي مركزا محوريا للتجارة الإقليمية والعالمية.

