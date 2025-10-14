"كي 2 - K2" و"نيوليكس" العالمية تتعاونان لتسريع تبني وتشغيل مركبات التوصيل ذاتية القيادة في الإمارات

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أعلنت شركة "كي 2 - K2" المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “نيوليكس”(Neolix) العالمية الرائدة في تقنيات التوصيل الذاتي بهدف تسريع تبني وتشغيل مركبات التوصيل ذاتية القيادة في أبوظبي وعلى مستوى الإمارات.

جاء توقيع اتفاقية الشراكة اليوم على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" أكبر فعالية عالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة.

وبموجب هذه الشراكة ستتولى "كي 2" تشغيل الأسطول محلياً من خلال دمج منصات "نيوليكس" المعتمدة لمركبات التوصيل الذاتية ضمن منظومة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي فيما توفر "نيوليكس" التي نشرت أكثر من 10 آلاف مركبة ذاتية القيادة من المستوى الرابع حول العالم خبراتها التقنية ودعمها للمنتجات وبرامج تدريب متخصصة لبناء قدرات وطنية إماراتية في تشغيل وصيانة أساطيل المركبات الذاتية.

تعد هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تحول أبوظبي نحو منظومة تنقل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة بما يدعم رؤية الإمارة في ترسيخ ريادتها الإقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذاتية القيادة.

وقال شون تيو المدير التنفيذي لشركة "كي 2 - K2" إن الشراكة الاستراتيجية بين "كي 2" و"نيوليكس" تمثل دفعة قوية لمسيرة تطوير الأنظمة الذاتية إذ تجمع بين خبرات "كي 2" المحلية وإنجازاتها وبين التجارب العالمية الواسعة لـ"نيوليكس" في نشر هذه التقنيات على نطاق واسع.. موضحا أن الشركة تعمل على بناء منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وإعادة تعريف أساليب التنقل وتشغيل المدن الذكية.

وأضاف شون تيو أن تولي الكفاءات الوطنية مسؤولية تشغيل الأسطول يمثل أولوية وجزءاً محورياً من رؤية الشركة إذ تعد "كي 2" مشروعاً وطنياً يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا للابتكار في مجال الأنظمة الذاتية بقيادة وإدارة كفاءات وأياد إماراتية.

من جانبه قال إنيوان يو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيوليكس" : "فخورون بالتعاون مع شركة "كي 2" في دعم الجيل القادم من حلول التنقل في دولة الإمارات .. ومن خلال تقديم الخبرة التقنية والاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية فإننا لا نعمل فقط على تمكين نشر المركبات الذاتية بل نسهم أيضاً في بناء منظومة مستدامة تمكّن المجتمعات من قيادة مستقبل النقل الذكي".

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الجانبان على استكشاف تطبيقات جديدة لمركبات التوصيل الذاتية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجزئة وحلول التوصيل للوجهة النهائية بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الاستقلال التكنولوجي الوطني وذلك انسجاماً مع "رؤية أبوظبي 2030" واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.



