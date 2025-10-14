اتفاقية تعاون لتطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات في أبوظبي

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع "ستيلانتيس"، المجموعة العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات وقطعها، بهدف تطوير منظومة متكاملة لهذا القطاع تدعم رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كمركز إستراتيجي لتصدير منتجات وتقنيات السيارات، ولاعب رئيسي في التجارة الخارجية والتصنيع.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود التي يبذلها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وموانئ أبوظبي، لدعم قطاعي الصناعة والتجارة في الإمارة من خلال تطوير مبادرات نوعية وبناء تحالفات عالمية في القطاعات الصناعية المختلفة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قطاع السيارات في إمارة أبوظبي، من خلال التوسع في سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتطوير منظومة متكاملة للسيارات ذاتية القيادة، إضافة إلى تعزيز جهود البحث والتطوير في أنظمة التنقل المتقدمة وحلول وتقنيات السيارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون "ستيلانتيس" مع مكتب أبوظبي للاستثمار، على الفرص الاستثمارية ضمن قطاع السيارات في أبوظبي، مستفيدة من خبرتها العريقة في صناعة السيارات، ومن المزايا التنافسية التي توفرها أبوظبي بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية المتطورة ومنظومة أعمالها الداعمة، فيما سيقوم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي بتقديم الدعم اللازم من خلال توفير البيانات والتحليلات الإستراتيجية للسوق، مع التركيز على دعم سلاسل الإمداد وتمكين المصانع المحلية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذا التعاون يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز منظومة الصناعة والتجارة في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب الاستثمارات والشركات الرائدة، كما تعكس حرص "المكتب" على العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية والمستقبلية في الإمارة.

وأضاف أن الشراكة مع موانئ أبوظبي وشركة "ستيلانتيس" تركز على نمو أهداف الإمارة في بناء منظومة متكاملة لتجارة وتصدير السيارات بما يدعم توسع الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

بدوره قال، الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي، إن من شأن هذا التعاون، أن يسلّط الضوء على الدور الفريد الذي تؤديه أبوظبي باعتبارها مركزاً لإطلاق حلول التنقّل من الجيل القادم وبوابة عالمية للتجارة، لافتا إلى أنه ستتم من خلال الجمع بين خبرة "ستيلانتيس" في قطاع السيارات، وشبكات "المجموعة" اللوجستية المتكاملة وانتشارها في الأسواق، والاستفادة من منظومة الاستثمار التي يقدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، دراسة المسارات المحتملة لتوسيع نطاق حلول التنقّل المبتكرة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز مكانة أبوظبي على مستوى سلاسل الإمداد العالمية.

من جهته، قال باتريك لابيلوي، نائب الرئيس الأول، ورئيس وحدة التخطيط في "ستيلانتيس" الشرق الأوسط وإفريقيا، إن أبوظبي توفر الرؤية والبنية التحتية والاتصال العالمي اللازم لقيادة مستقبل قطاع التنقّل، وإن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بالمشاركة في تطوير حلول مبتكرة في قطاع النقل والتنقل، بما يرسّخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها محركاً للنمو ضمن إستراتيجية "ستيلانتيس" طويلة المدى.