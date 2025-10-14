"أراضي عجمان" تُطلق خدمة التسجيل العقاري الرقمية خلال "جيتكس 2025"

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن الدائرة ماضية قدما في تبنّي أساليب عمل مبتكرة تسهم في تصفير البيروقراطية وتحقيق كفاءة أعلى في الخدمات الحكومية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز سعادة المتعاملين.

جاء ذلك خلال إعلان الدائرة تحويل خدمة "التسجيل المبدئي/النهائي" إلى صيغة رقمية متكاملة، في إطار مشاركتها ضمن منصة حكومة عجمان في معرض "جيتكس جلوبال 2025" في خطوة تعد جزءاً من مسار التحسين الشامل الذي تنفذه الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات.

وأوضح المهيري أن الخدمة الرقمية تتيح للمطورين العقاريين صلاحيات إدخال المعاملات مباشرة عبر بوابة الخدمات الرقمية، وتحميل المستندات من خلال تطبيق الهوية الرقمية، مما يعزز التكامل بين الدائرة والقطاع العقاري.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تقليص زمن إنجاز المعاملة بنسبة 94.6%، واختصار عدد الخطوات من 11 إلى 3 فقط، مع خفض المستندات المطلوبة بنسبة 100%، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الأتمتة الكاملة وتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، تدعم أهداف حكومة عجمان في بناء بيئة رقمية متكاملة.

