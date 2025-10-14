"سبيس 42" تكشف خلال جيتكس عن دخول القمر الصناعي "الثريا-4" مراحله التشغيلية النهائية

دبي في 14 أكتوبر / وام / كشفت "سبيس 42"، عن دخول القمر الصناعي "الثريا-4" الذي أطلقته الشركة مطلع العام الجاري مراحله التشغيلية النهائية، استعداداً لبدء التشغيل الرسمي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز منظومة الاتصالات الفضائية التي تطورها لتوسيع نطاق خدماتها في أكثر من 25 دولة.

وقال سليمان العلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، إن "الثريا-4" خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتشييد بنية تحتية متقدمة للاتصالات الفضائية، مشيراً إلى النجاح في استكمال تجميع الأقمار الصناعية فورسايت 3,4,5 داخل دولة الإمارات تمهيداً لإطلاقها، ضمن مشروع يستهدف إنشاء منظومة من سبعة أقمار صناعية رادارية.

وأوضح أن "سبيس 42" تمتلك اليوم أكثر من 14 منتجاً وحلاً تقنياً مخصصاً للقطاعات التجارية والأمن الوطني، لافتا إلى أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض نموذجاً لسيارة مطوّرة للتنقل الذاتي بالتعاون مع "إيه تو زي" والتي تتيح تحويل المركبات التقليدية إلى سيارات ذاتية القيادة بمستوى أمان متقدم يفوق المعايير الحالية في السوق.