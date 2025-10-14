جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق هاكاثون "كي 2 ثينك" خلال جيتكس

دبي في 14 أكتوبر / وام / أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اليوم على هامش أعمال "جيتكس جلوبال 2025" إطلاق هاكاثون "كي 2 ثينك – K2 Think"، وهي مسابقة دولية تدعو المبتكرين والمطورين والباحثين وروّاد الأعمال والطلاب من المدارس الثانوية والجامعات إلى ابتكار تطبيقات رائدة مدعومة بمنصّة «كي 2 ثينك»، النموذج مفتوح المصدر الرائد في الاستدلال المتقدم، وسيتم دمج فكرة الفريق الفائز ضمن تطبيق «كي 2 ثينك» لتصل إلى المستخدمين حول العالم.

يتألف الهاكاثون من مرحلتين تشمل الأولى "الدعوة العالمية لتقديم الأفكار" وتعقد من 14 إلى 26 أكتوبر في أبوظبي حيث يُدعى المشاركون من مختلف أنحاء العالم لتقديم مقترح من صفحة واحدة يوضح كيفية استخدام منصة «كي 2 ثينك» في حل مشكلات واقعية أو ابتكار تجارب جديدة للمستخدمين.

وتشمل المرحلة الثانية تحدّي التطوير لمدة 48 ساعة وتعقد في أبوظبي من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل وتحصل أفضل عشرة فرق يختارها فريق من الخبراء على منح لتطوير أفكارها وعرضها مباشرة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

يُنظَّم الهاكاثون من قبل مركز الحضانة وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويستند إلى منصة «كي 2 ثينك» التي طوّرها معهد النماذج التأسيسية التابع للجامعة بالشراكة مع مجموعة "جي 42".

وقال ريتشارد مورتون، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد النماذج التأسيسية: "سيجمع هاكاثون «كي 2 ثينك» بعضًا من أكثر المطورين إبداعًا وموهبة في العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من خلال إظهار أثره الواقعي وتم تصميم نموذج «كي 2 ثينك» لتحقيق الاستدلال المتقدم في الرياضيات، مما يمكّنه من إحداث تحوّل في مجالات مثل العلوم والتمويل والتعليم واللوجستيات.

وأكد أن هذه المسابقة تعد فرصة عالمية متميّزة لاستعراض أفضل الأفكار حول كيفية تطبيق النموذج بطرق إبداعية ونافعة.