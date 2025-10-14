"علي بابا كلاود" تطلق رسميا مركز بياناتها الـ2 في دبي

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت "علي بابا كلاود" اليوم الإطلاق الرسمي لمركز بياناتها الثاني في دبي خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" وذلك استجابة للطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي من الشركات المحلية ما يشكل إنجازًا جديدًا في مسيرتها في المنطقة منذ افتتاح مركزها الأول في دبي عام 2016.

يأتي إطلاق مركز البيانات الجديد ضمن خطة استثمارية سبق أن أعلنت عنها مجموعة علي بابا بقيمة 380 مليار يوان صيني "53 مليار دولار" على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

يعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بدعم المؤسسات في المنطقة والعالم من خلال تقديم بنية تحتية سحابية مرنة وآمنة، وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة.

ومع افتتاح مركز البيانات الجديد، توسّع "علي بابا كلاود" محفظة منتجاتها لتشمل حلولاً سحابية ومتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات البيانات الضخمة، وقواعد البيانات، والحوسبة المرنة، والتخزين، والشبكات، مما يلبي الاحتياجات المتنامية لنمو الشركات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واعتماد الحوسبة السحابية.

وقال إريك وان، نائب رئيس علي بابا كلاود العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى إن افتتاح مركز البيانات الجديد في دبي، إلى جانب شراكاتنا المبتكرة التي نعلن عنها خلال معرض جيتكس، تمثل خطوات استراتيجية مهمة في مسيرة نمونا المتسارعة في المنطقة، فالشرق الأوسط يتمتع بموقع فريد لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويضم منظومة شراكة تدعم نجاح القطاعين الحكومي والخاص وازدهارهما.

وأعلنت "علي بابا كلاود"، خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025" عن عدد من الشراكات الاستراتيجية في قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والألعاب، والإعلام، والإنترنت، لتعزيز اعتماد حلولها وبنيتها التحتية على الصعيد المحلي، وتسريع نمو الأعمال واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

