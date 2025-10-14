1.3 مليار درهم قيمة مبيعات الدار من مجمع "ياس ليفينج" الجديد

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد "ياس ليفنج" خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3مليار درهم.

يتميز مجمّع "ياس ليفنج" بموقعه الاستراتيجي في الجهة الشمالية الشرقية من جزيرة ياس، واستقطب اهتماماً لافتاً من شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء والمستثمرين، إذ شكّل المقيمون والمشترون الدوليون 65% من إجمالي مبيعات المشروع، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين.

كان 65% من المشترين من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يؤكد الإقبال المتزايد من هذه الشريحة على المشاريع السكنية التي توفر بيئة مجتمعية متكاملة في جزيرة ياس.

ومثل العملاء الذين يشترون عقاراتهم للمرة الأولى من الدار نسبة 71% من إجمالي المبيعات، مما يعكس نجاح استراتيجية المجوعة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها واستقطاب شرائح جديدة من المشترين إلى محفظتها العقارية. يتألف مجمّع "ياس ليفنج" من ثلاثة مبانٍ تضم 678 شقة سكنية، ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات، ويتميز كل مبنى في المجمّع بمرافقه الخاصة التي تلبي كافة احتياجات السكان، وهي ميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى جزيرة ياس. يُجسّد مجمّع "ياس ليفنج" التزام الدار الراسخ بمعايير الاستدامة وجودة الحياة ويستهدف الحصول على "تصنيف 3 لآلئ" وفق نظام "استدامة" لما يتميز به من تصاميم صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مسؤولة.