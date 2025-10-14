"سبيس 42" و"إي آند" توسعان خدمات 5G للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية

دبي في 14 أكتوبر /وام/ وقّعت شركة "سبيس 42"، اليوم، مذكرة تفاهم مع "إي آند" الإمارات، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية "D2D".

وتستند المذكرة التي تم توقيعها خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025" إلى منصة "إكواتيس"- المشروع المشترك بين "سبيس 42" وشركة "فياسات"، والمصمّم لتمكين اتصال سلس بتقنية 5.5G عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية.

ويلبي هذا التعاون طموحات الشركتين في توسيع نطاق الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية بما يتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مجال الاتصالات الرقمية المتقدمة والمدعومة بتقنيات الفضاء.

وتسعى "إي آند" و"سبيس 42"، بموجب مذكرة التفاهم، إلى التعاون في المجالات التقنية والتجارية والتنظيمية والإستراتيجية، بما في ذلك التعاون في مجال التكامل التقني والمعني بمواءمة البنية التحتية للشبكات لضمان الانتقال السلس بين الأنظمة الأرضية والفضائية، وتحديد معايير الأداء من حيث زمن الوصول وعرض النطاق الترددي والموثوقية، والعمل المشترك على تطوير قدرات جديدة لشبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية.

كما تشمل المجالات التعاون التنظيمي والأمني، وذلك عبر تنسيق جهود الترخيص وتخصيص الطيف الترددي وحماية خصوصية البيانات بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التعاون في البحث والتطوير، عبر إنشاء مختبرات ابتكار وبرامج تجريبية مشتركة لاختبار التقنيات الجديدة، وإجراء تجارب ميدانية لتقييم قابلية التشغيل البيني مع شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وسيتعاون الجانبان كذلك، في مجال المبادرات الإستراتيجية والنمو المستقبلي، من خلال وضع خارطة طريق مشتركة للمنتجات وبرامج الاستثمار في البنية التحتية ضمن نطاق "إي آند" العالمي، تماشياً مع التوسع التدريجي لمنصة "إكواتيس".

وستتيح منصة "إكواتيس" لشركة "إي آند" تقديم تجارب محسّنة ضمن عرض قيمة فريد، ما يعزز مكانتها كمزوّد رائد للحلول التقنية المتقدمة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42"، إن "إكواتيس" تجسد مستقبل الاتصال العالمي ضمن منظومة موحّدة تجمع بين الشبكات الأرضية والفضائية بانسجامٍ تام، مشيرا إلى أن "سبيس 42" تخطو، من خلال الشراكة مع "إي آند" بصفتها أول مشغّل لشبكات الهاتف المحمول ينضم إلى المنصة، خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الاتصال الشامل التي تتيح تغطيةً للمستخدمين والأجهزة في أي مكان على وجه الأرض.

من جانبه، أكد مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات الإمارات"، أن الاتصال المباشر عبر شبكات الجيل الخامس غير الأرضية يعد امتداداً طبيعياً لإستراتيجية الشركة في تطوير الشبكات، موضحا أن الجانبين سيعملان من خلال الشراكة على اختبار الانتقال السلس بين شبكات الجيل الخامس الأرضية والأقمار الصناعية باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء التقليدية، لافتا إلى أن وهذا المشروع يكمل خارطة الطريق المبنية على معايير "3GPP" لتطوير الشبكات، ويُرسّخ مكانة اتصالات من "إي أند" في تقديم حلول اتصال هجينة للعمل على نطاق واسع.