"أبوظبي للجودة" يستعرض منصة "راصد" الذكية في "جيتكس 2025"

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ضمن مشاركته في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد" التابعة لمختبر الفحص المركزي.

وتقدم منصة "راصد" حلولًا مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتقدمة للمخاطر الناشئة، وتعزيز الصحة العامة والسلامة البيئية وأمن المجتمع، وتتيح قدرات متقدمة للجهات المعنية وصناع القرار للكشف المبكر عن المخاطر الصحية والأمنية والبيئية، إلى جانب التنبؤ بالأنماط الموسمية، والتعامل مع التحديات المختلفة عبر لوحات معلومات تفاعلية وخرائط حرارية ومقارنات عالمية للبيانات، ما يمكّن صُنّاع القرار من الاستجابة الاستباقية وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

ويشارك المجلس في المعرض بالشراكة مع شركة "M42"، المختصة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، ضمن جناح حكومة أبوظبي، وفي إطار النسخة الرابعة عشرة لحكومة أبوظبي في المعرض، تحت إشراف دائرة التمكين الحكومي، وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحدة لزوّار الجناح.

وتستعرض حكومة أبوظبي من خلال جناحها الموحد أبرز ابتكاراتها الرقمية، موزعة على عدة مناطق رئيسية، منها الخدمات وتجربة المتعامل، ورؤى البيانات، والتكنولوجيا المبتكرة، والتكنولوجيا المستدامة، والأمن السيبراني والثقة الرقمية، بما يعكس التقدّم الذي حققته الإمارة في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن المشاركة من خلال منصة "راصد" تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة في حماية صحة وسلامة المجتمع، وإن هذا المشروع يعكس التزام المجلس ببناء منظومة رقمية رائدة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير حلول مبتكرة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية المتكاملة في مجموعة "M42"، أن منصة "راصد" تجسد الالتزام بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية لحماية المجتمع، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والرعاية الصحية لبناء منظومة أكثر ذكاءً واستدامة.