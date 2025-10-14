300 شركة هندية ناشئة تشارك في "إكسباند نورث ستار 2025"

دبي في 14 أكتوبر /وام/ تشارك 300 شركة هندية ناشئة في معرض "إكسباند نورث ستار2025"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يشكل مؤشراً واضحاً على جاذبية إمارة دبي ومكانتها المتميزة مركزا عالميا للابتكار وبوابة رئيسية للتوسع الدولي.

وأكد رواد أعمال هنود مشاركون في الحدث أن "إكسباند نورث ستار 2025" يتيح للشركات الهندية الناشئة عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، وتكنولوجيا قطاع البيع بالتجزئة، فرصةً مهمة للتواصل مع المستثمرين العالميين، وبناء شراكات استراتيجية، وعرض ابتكاراتها أمام جمهور عالمي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعرض باعتباره بوابة حيوية للشركات الراغبة في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة.

وبإمكان الشركات الهندية الاستفادة من فرص القطاع الرقمي في دبي من خلال خدمات مكتب غرفة دبي العالمية في بنغالور؛ مركز تكنولوجيا المعلومات في الهند؛ الذي يتيح خدمات متكاملة للشركات الهندية الرقمية الراغبة بالتوسع في الإمارة.

وقال بريمكومار جاغاديسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إبسايك تكنولوجيز"، وهي منصة ذكاء اصطناعي لدعم أعمال الشركات، إن دبي بوابة تربط أوروبا وآسيا، ولهذا يتوافد العارضون والزوار من شتى أنحاء العالم للمشاركة فيه والاستفادة من الفرص المهمّة التي يوفّرها لاستكشاف ودخول أسواق جديدة، وتعزيز انتشار علامتنا التجارية على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى بناء شراكات جديدة واستقطاب المزيد من العملاء حول العالم.

من جانبه قال بوب ماثيو بوليكان، نائب رئيس شركة "فلكسجين ساستينبل تكنولوجيز"، وهي منصة متخصصة بتوفير تقنيات ذكية في قطاع الحلول المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إن دول المنطقة تعد سوقاً رئيسيةً بالنسبة لنا، ذلك أنها تعتمد على محطات تحلية المياه كمصدر أساسي لتوفير احتياجاتها من المياه.

وأضاف بوليكان : “ تمكنا من ترسيخ مكانتنا في دبي بعد مضي عام واحد فقط على تأسيس أعمالنا في الإمارة واستقطبنا العديد من العملاء وتركز الجهود الحكومية في الإمارة على دعم الشركات الناشئة”.

من جهتها قالت أمانة محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في Ruminuz Digital، المطورة لمنصة Ybes المتخصصة بتنمية أعمال قطاع البيع بالتجزئة وتعزيز ولاء العملاء، إن دبي تمثل بوابة رئيسية للتوسع العالمي، وهي منصة مهمّة لاستقطاب المزيد من العملاء المحتملين نظراً لما تتميّز به من تنوّع ثقافي، وانفتاح كبير على العالم.

