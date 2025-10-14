"إكسباند نورث ستار 2025" يحتضن أجنحة دولية جديدة

دبي في 14 أكتوبر /وام/ استقطب معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مشاركات دولية تعد الأكثر تنوعاً في تاريخه بعدما شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي.

يعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة دبي وجهة محورية للشركات والابتكارات والاستثمارات الدولية.

وتستعرض الأجنحة الجديدة المشاركة في الحدث العديد من الابتكارات الجديدة، وتضفي مزيداً من التنوع على الرؤى السوقية الفريدة، إلى جانب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسجل الحدث هذا العام مشاركة أكثر من 100 دولة، مما يرسخ مكانته منصة مثلى للدول التي تتطلع إلى ربط منظومات المشاريع الناشئة لديها بأصحاب رأس المال، وفتح آفاق جديدة أمامها للتوسع في أسواق عالمية جديدة.

وأكدت الشركات الناشئة من الدول - التي تشارك لأول مرة في المعرض - حرصها على الاستفادة من مكانة الحدث لتحقيق طموحاتها في التوسع العالمي، سيما وأن المعرض منصة انطلاق للعديد من الشركات، لاستكشاف أسواق جديدة وإرساء شراكات استراتيجية تسهم في نموها وازدهارها.

وأظهرت مشاركة الولايات المتحدة وسوريا الأهمية الاستراتيجية لمعرض "إكسباند نورث ستار" في ربط مراكز التكنولوجيا الرائدة بالمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد وين سانغ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "جينسبارك" الأمريكية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، والتي قُدّرت قيمتها مؤخراً بـ 530 مليون دولار أمريكي، أن سياسات دولة الإمارات المستقبلية كانت العامل الأساسي الذي دفع شركته للقدوم إلى الدولة.

وقال إن حكومة دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفعنا للمجيء إلى هنا، وندرس الآن إمكانية إنشاء مكتب لنا في دبي لتعزيز أعمالنا وتوسيع تعاوننا مع الجهات الحكومية والشركات المحلية في جميع أنحاء المنطقة.

وشكّل الجناح السوري محطة لربط المواهب المحلية بالفرص العالمية وأكد حسن دعبول، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي السوري أهمية هذه المشاركة وقال إن "إكسباند نورث ستار" هذا العام يشهد أول مشاركة لجناح سوري في تاريخه ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات السورية وربطها بالمستثمرين والشركات العالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل واعدة وتشجيع الشركات الأجنبية على القدوم إلى سوريا واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها.

