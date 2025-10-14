"المال كابيتال ريت" يعلن عن أول استثماراته في قطاع الرعاية الصحية

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي توسيع محفظته الاستثمارية بشكل استراتيجي ليشمل قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر استحواذه على عقار مستشفى إن إم سي رويال بمجمع دبي للاستثمار والتابع لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية.

يمثّل هذا الاستحواذ الإضافة السادسة إلى محفظة الصندوق، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 1.4 مليار درهم إماراتي. يضم الصندوق حالياً ستة أصول متنوعة مدرّة للدخل، موزّعة على قطاعات حيوية تتميّز بالمرونة في الاقتصاد الإماراتي ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول للصندوق إلى قطاع الرعاية الصحية.

تتألف المنشأة من مبنيين مبنى للمستشفى ومبنى تجاري بمساحة إجمالية مبنية تبلغ 492,332 قدمًا مربعًا.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، إن هذا الاستحواذ يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو صندوق المال كابيتال ريت ويسهم دخولنا إلى قطاع الرعاية الصحية، في توسيع نطاق استثماراتنا في الصندوق لتشمل أصول البنية التحتية الأساسية التي توفر عوائد مرنة وطويلة الأجل.

