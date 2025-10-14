جيتكس جلوبال .. معهد الابتكار التكنولوجي يعرض نظام تشفير يحمي من الهجمات المصممة بالحواسيب الكمومية

دبي في 14 أكتوبر/وام/ استعرض معهد الابتكار التكنولوجي "TII" خلال مشاركته في "جيتكس جلوبال 2025" نظام تشفير قادرا على التصدي للهجمات التي تعتمد على الكمبيوترات الكمومية.

وقالت الدكتورة سناء العمائري - بيكا، العالمة الرئيسية في قسم الاتصالات الكمية الفضائية لدى معهد الابتكار التكنولوجي، إن نظام التشفير يعتمد على فيزياء الكم لحماية الأجهزة والمعلومات من أي اختراق محتمل، بما في ذلك الهجمات التي يمكن أن تشنها الحواسيب الكمية المستقبلية.

وأوضحت أن النظام المعروض مصنوع بالكامل في الإمارات وقادر على إنشاء مفاتيح تشفير آمنة بشكل لا يمكن لأي جهاز كمي أو عادي اختراقها.

وأضافت أن المفاتيح التقليدية تعتمد على معادلات رياضية معقدة لكن يمكن للحواسيب الكمية حلها بسرعة، فيما تعتمد المفاتيح التي يولدها هذا النظام على قوانين فيزياء الكم، ما يجعلها منيعة أمام أي هجوم.

وأكدت أن هذا النظام يضمن حماية المعلومات في جميع المجالات الحيوية، من الطاقة والصحة إلى القطاع المالي والمعلوماتي وقالت: “ حينما يتم تصنيع المفتاح أو الكود، نعرف أنه آمن بالكامل من أي محاولة نسخ أوسرقة، لأن أساسه يعتمد على قوى فيزياء الكم التي تمنع أي تدخل”.

يعمل النظام عبر بروتوكول يستخدم فوتونين متشابكين يُرسل أحدهما للمستخدم الأول والآخر للمستخدم الثاني ويمكن لكل طرف مقارنة القياسات والتأكد من أن أي محاولة تنصت أو اختراق ستكتشف فورياً وأن الاستثناء الوحيد لإحداث اختراق في النظام أو عبره هو وجود شخص فعلي على الجهاز نفسه.

