"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم مختبر المعرفة بنسخته الـ11

أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أمس النسخة الحادية عشرة من “مختبر المعرفة” و هو سلسلة من الندوات تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول مواضيع مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان.

وقدم سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة محاضرة تحت عنوان "الحق في الصحة النفسية: مفاهيم أساسية" سلطت الضوء على أهمية الحق في الصحة النفسية و دور الهيئة في حماية هذا الحق كونه حقا وليس امتيازا ومكوناً أساسياً من الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة كما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تضمنت المحاضرة عدة محاور، منها النهج الحقوقي للصحة النفسية والذي يشمل مفاهيم التوافر، والإتاحة، والقبول والجودة.

وتم تسليط الضوء أيضا على تدشين أولى جلسات مختبر التشريعات بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في 22 مايو الماضي لمناقشة قانون الصحة النفسية للعام 2023 وجرى استعراض أهم الاتفاقيات الدولية والمبادرات العالمية والتقارير الأممية المتعلقة بدعم الحق في الصحة النفسية، لاسيما المنبثقة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها المستمر بتنظيم الفعاليات العلمية والمعرفية التي تسهم في رفع الوعي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.