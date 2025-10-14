"إكسباند نورث ستار 2025" يستقطب 40 شركة مليارية

دبي في 14 أكتوبر/وام/ استقطبت فعاليات "إكسباند نورث ستار 2025" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مؤسسي 40 شركة مليارية "يونيكورن" تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار أمريكي، مما يجسد أهمية الحدث بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويحرص مؤسسو الشركات المليارية على المشاركة في هذا الحدث لبناء شراكات استراتيجية وبحث أحدث اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة وآليات التمويل وتوجهات الأعمال.

وأكد مؤسسو شركات مليارية عالمية خلال مشاركتهم في الحدث أهمية بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي توفر فرصاً واعدة لنمو وتوسع الشركات الرقمية على المستوى العالمي وتحفز الابتكار في مختلف قطاعات الأعمال التكنولوجية.

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض، قال أندرو فيلدمان الرئيس التنفيذي لـ "سيريبراس سيستمز"، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تُقدر قيمتها بـ 8.1 مليار دولار: “ أسسنا بالفعل حضوراً قوياً في دولة الإمارات ونعمل على توسيع نطاق أعمالنا فيها ومنها خلال العام المقبل، ونثق بإمكانات الدولة ونجد فيها بيئة مثلى لمزاولة الأعمال والنمو”.

وسلط بابلو زامورا، المؤسس المشارك لشركة "نوتوك" NotCo، وهي شركة عاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية تُقدّر قيمتها بـ 1.7 مليار دولار، الضوء على إمكانات الاستثمار التي تُتيحها منظومة الأعمال في دولة الإمارات.

وقال إن حكومة الإمارات تقدم دعماً متكاملاً للشركات الناشئة لتتمكن من الانطلاق بسلاسة وفعالية وتوسيع أعمالها بالشكل الأمثل، ونحن كرواد أعمال نبحث بطبيعة الحال عن استثمارات وشراكات تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في هذه المنطقة.

بدوره أكد تيم شي، المؤسس المشارك لشركة "كريستا"Cresta وهي شركة ذكاء اصطناعي توليدي من سان فرانسيسكو أهمية وصول الأعمال إلى شبكة علاقات جديدة.

