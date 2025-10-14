"هايتيرا الأسترالية" تسلط الضوء على فوائد الهيدروجين الطبيعي خلال "قمة فوربس لقادة الاستدامة"

أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / سلطت شركة "هايتيرا المحدودة" الأسترالية الضوء على الهيدروجين الطبيعي بوصفه مصدرا واعدا للطاقة خلال مشاركتها في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي على مدى يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

وأكدت الشركة أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الهيدروجين الطبيعي باستخدام الكوادر والخبرات الوطنية، خاصة في قطاع النفط والغاز، سيسهم في بناء منظومة طاقة متكاملة في ظل توافر جميع العناصر المطلوبة، ولم يتبق سوى استخراج الهيدروجين من باطن الأرض على نطاق تجاري.

وقال بنجامين مي، المدير التنفيذي لشركة "هايتيرا المحدودة" الأسترالية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تؤمن بدور الهيدروجين كوقود أساسي للمستقبل، إذ لا يمكن الاعتماد على الكهرباء وحدها لتغطية جميع الاحتياجات الصناعية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل عمليات الحفر والاستكشاف بهدف فهم طبيعة هذا المورد واستغلاله تجارياً.

وأكد مي أن "هايتيرا" بدأت عمليات الحفر في منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة خلال العام الجاري حيث تم حفر ثلاث آبار استكشافية ضمن الحملة الأولى، وتم العثور على كميات من الهيدروجين الجيولوجي والهيليوم، موضحاً أن نتائج الحفر أظهرت نسب تركّز للهيدروجين تراوحت بين 80 و90% في بعض الآبار، فيما تم رصد تدفق مزيج من الهيدروجين والهيليوم في أحد الآبار، الأمر الذي يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا المصدر الطبيعي الواعد.

وأوضح أن الهيدروجين الطبيعي وقود تنتجه الأرض بشكل طبيعي، في حين أن 99% من الهيدروجين المستخدم حالياً يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، مؤكداً الحاجة إلى تغيير هذا الواقع عبر تطوير حلول بديلة ومستدامة ولفت إلى أن الجهود العالمية الحالية تركز على تحليل الماء كهربائياً لإنتاج الهيدروجين، إلا أن هناك أيضاً حلاً طبيعياً تقدمه الأرض نفسها يتمثل في الهيدروجين المتولد طبيعياً في باطنها.

وقال إن شركة "هايتيرا" تركّز على دعم القطاعات الصناعية الصعبة مثل الإسمنت والألومينا والطيران والصلب الأخضر والأمونيا، وهي القطاعات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الهيدروجين الطبيعي المستخرج من باطن الأرض قد يكون الحل الأنسب لهذه التحديات.

وأضاف أن الشركة تستفيد من خبراتها في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة الحرارية المائية والمياه لتحديد أفضل المواقع المحتملة لاستخراج الهيدروجين الطبيعي في الولايات المتحدة وربما في مناطق أخرى حول العالم، مؤكداً أن النتائج حتى الآن مشجعة وتبشّر بمستقبل واعد لهذا المجال.