محاكم دبي تستعرض مبادرتي "في الشوفة" و"محاكم الخير" في جيتكس

دبي في 13 أكتوبر / وام / تستعرض محاكم دبي، خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025"، مبادرتين نوعيتين تُجسدان التزامها بتطوير خدمات قضائية وإنسانية متكاملة وهما "في الشوفة" و"محاكم الخير" وتعكسان رؤيتها في "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية".

وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي إن مبادرتي "في الشوفة" و"محاكم الخير"، تجسدان التكامل بين الابتكار التقني والبُعد الإنساني في منظومة خدمات محاكم دبي، فالتقنيات الحديثة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لخدمة الإنسان وتيسير الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما تعمل عليه المحاكم ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل.

وأضاف أن مبادرة "في الشوفة" تمثل باقة متكاملة لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقُصَّر، فيما تجسد مبادرة "محاكم الخير" رسالة محاكم دبي في ترسيخ التكافل المجتمعي، من خلال دراسة حالات المتعثرين وإيجاد حلول توافقية عبر لجان متخصصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإنسانية عن المتعاملين، ويعزز الثقة في العدالة الإنسانية التي تقوم عليها منظومة العمل في محاكم دبي.