بلدية الفجيرة تستعرض مشاريعها الذكية بجيتكس 2025

دبي في 14 أكتوبر/وام/تشارك بلدية الفجيرة في معرض جيتكس 2025 ضمن جناح حكومة الفجيرة لاستعراض أحدث مشاريعها الرقمية التي تدعم التحول الذكي وتعزز جودة الخدمات الحكومية.

تتضمن المشاركة عرض المرحلة الثانية من مشروع “مرصاد”، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات وتوصيات دقيقة لصنّاع القرار، بما يعزز دوره محورا رقابيا وتحليليا متكاملا.

وقال سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة إن مشاركة بلدية الفجيرة في معرض جيتكس 2025 تأكيد على التزامنا بتبنّي أحدث الحلول الرقمية والذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق رضا المتعاملين ونحرص من خلال مشاريعنا، مثل “مرصاد” و“رخصتي”، على دعم مسيرة التحول الرقمي لإمارة الفجيرة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو حكومة مستقبلية مبتكرة ومستدامة.

ويواكب المشروع رؤية دولة الإمارات المستقبلية واستراتيجيتها الوطنية في الابتكار والذكاء الاصطناعي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يتميز “مرصاد” بقدرته على التكامل الذكي مع الأنظمة المختلفة، وتقديم قدرات تنبؤية ولوحات تفاعلية تسهم في تحسين الأداء وكفاءة الموارد وتعزيز جودة الحياة.

وتستعرض البلدية خلال مشاركتها أيضا نظام “رخصتي”، وهو منصة اقتصادية متكاملة لإدارة إجراءات وخدمات التراخيص الاقتصادية وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة.