حكومة الفجيرة تستعرض 35 مشروعاً مبتكراً في جيتكس 2025

دبي في 14 أكتوبر/وام / تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال معرض جيتكس 2025 بمركز دبي التجاري العالمي 35 مشروعاً مبتكراً وأكثر من 25 شراكة جديدة، و6 مشاريع رقمية جديدة ضمن مشاريعها الرقمية ومبادراتها الذكية، التي تُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية.

وتسلّط مشاركة حكومة الفجيرة الضوء على عدد من المشاريع التقنية المبتكرة التي تسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.

وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير حكومة الفجيرة الرقمية أن مشاركة حكومة الفجيرة في معرض جيتكس تمثل فرصة مهمة للتواصل مع المؤسسات العالمية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الحلول الذكية التي تدعم رؤية الإمارة المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي.