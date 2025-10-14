شرطة دبي تطلق الدورية الروبوتية "DPR 02" ذاتية القيادة في "جيتكس"

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR 02"، التي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، إذ تتحرك ذاتياً وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي بمعرض "جيتكس جلوبل 2025" بحضور سعادة اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد منصور يوسف القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع ، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمهندس فريد الجوهري من شركة "مايكرو بولس" الشريكة في تطوير الدورية.

وأعلنت شرطة دبي أن الدورية ستُباشر أولى مهامها غداً في القرية العالمية في دبي، موضحة أن تطوير الدورية يأتي ضمن رؤية دبي الطموحة نحو مستقبلٍ أكثر أماناً وابتكاراً، وفي إطار الخطى الواثقة نحو الريادة العالمية في الأمن الذكي، عبر مشروعات نوعية تُعيد صياغة مفهوم الأمن العصري على أسسٍ من الابتكار والكفاءة والتكامل التقني.

وأشارت إلى أن الدورية الروبوتية تتمتع بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءةٍ استثنائية، لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها.

وأوضحت شرطة دبي أن الدورية الروبوتية تحقق التكامل مع العنصر البشري، إذ ترصد الأنظمة الذكية المشهد كاملاً ميدانياً، وتتواصل مباشرةً مع غرفة العمليات بتنسيقٍ محكم واستجابةٍ فورية، تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تحقيق أمنٍ أكثر وعياً واتصالاً واستدامة.

تتميّز الدورية بالقدرة على تعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والطرق، والتنقل الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتتميز الدورية أيضا بنظام كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار متقدمة علاوة على تصميمها المنسجم مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة، وقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، وتُعد جزءاً من رؤية شاملة لتطوير منظومات الأمن الذكي وزيادة الكفاءة التشغيلية.