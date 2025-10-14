"استثمر في دبي" تعزّز بيئة الأعمال عبر منظومة تختصر زمن التأسيس ليوم واحد

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أكدت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النسخة المطورة من منصة "استثمر في دبي" حققت طفرة نوعية في تسريع إجراءات تأسيس الأعمال والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، لتصبح اليوم عملية متكاملة تستغرق يوماً واحداً فقط مقارنة بعدة أيام في السابق.

وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة البيانات لدى المؤسسة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الثاني من "جيتكس جلوبال 2025"، إن منصة استثمر في دبي واحدة من القنوات المشتركة المعتمدة في حكومة دبي، وهي معنية بتقديم الخدمات الخاصة بتأسيس الأعمال في الإمارة، وأطلقت لأول مرة في 2021، ومنذ ذلك الحين مررنا بعدة مراحل لتطويرها، وصولاً إلى النسخة الأخيرة التي أطلقناها خلال جيتكس 2025، والتي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية التي كنا نطمح في توفيرها ليتمكن المستثمر من الحصول على كل الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد.

وأضافت أنه قبل التحديث الأخير، كانت عملية إصدار الرخص والحصول على الموافقات اللازمة تستغرق عدة أيام، أما اليوم فقد تمكنا من إصدار الرخصة في خمس دقائق مع حصول المستثمر على كل الموافقات المطلوبة من الجهات المشاركة وإمكانية أن يبدأ مزاولة نشاطه الاقتصادي في يوم واحد، لافتة إلى أن هذه الأتمتة للرحلة الاستثمارية تُعد خطوة مهمة للمستثمرين وستترك أثراً إيجابياً على بيئة الأعمال في دبي.

وأوضحت العديدي أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية كان عنصراً أساسياً لنجاح هذا التحول الرقمي وأكدت مواصلة توسيع نطاق الخدمات المتاحة على المنصة لتشمل جميع الموافقات والخدمات الحكومية، بما يضمن للمستثمر رحلة سلسة ومتكاملة في تأسيس أعماله وممارسة نشاطه الاقتصادي في دبي.

