" الفجيرة للثقافة والإعلام " توقّع مذكرة تعاون مع منصة " دراية للمتحدثين "

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ وقّعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، مذكرة تعاون إعلامي مع منصة " دراية للمتحدثين " ضمن فعاليات معرض "جيتكس 2025 بدبي بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية.

وقّع المذكرة عن الهيئة سعادة ناصر محمد حميد اليماحي، مديرها التنفيذي ، وعن المنصة هند خليفات، المديرة العامة لـ “دراية” وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والتدريبية وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم المحتوى الإعلامي النوعي وبناء القدرات في مجالات الاتصال المؤسسي والإعلام المتخصص، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة الإعلامية في إمارة الفجيرة.

وأوضح ناصر اليماحي أن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجهات الهيئة لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الإعلامية المتخصصة، بما يعزز جودة الأداء الإعلامي ويواكب التطورات التقنية الحديثة في مجال الاتصال،مؤكدا أن هذه الشراكة خطوة مهمة لتطوير مهارات الكوادر الإعلامية ودعم المبادرات الإبداعية، بما يرسّخ مكانة إمارة الفجيرة مركزا متميزا للإبداع والإعلام .

من جانبها أكدت هند خليفات سعي منصة دراية من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق برامج تدريبية نوعية تعتمد على أحدث منهجيات التدريب الإعلامي والتواصل الحكومي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال، بما يعزز مكانة إمارة الفجيرة نموذجا رائدا في الاتصال الحكومي المؤسسي واصفة الشراكة بأنها فرصة لتبادل التجارب وتطوير مبادرات تدريبية تسهم في تنمية مهارات الاتصال وصقل قدرات المتحدثين المؤسسيين، بما يواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي الحديث.