"إي آند لايف" تجمع بين الابتكار وتجارب العملاء في "جيتكس 2025"

دبي في 14 أكتوبر/وام/ تستعرض شركة "إي آند لايف"، ضمن جناح مجموعة "إي آند" في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، مزيجًا يجمع بين الابتكار في تجربة العملاء والتوسع في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة المجموعة باعتبارها قوة تقنية واقتصادية ذات تأثير متنامٍ.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي "إي آند لايف" و"إي آند إنترناشونال"، إن "إي آند لايف" هذا العام لا تكتفي باستعراض أحدث الابتكارات التقنية، بل تقدم تصورًا متكاملًا للطريقة التي سيعيش بها الناس في عالم تتحول فيه التكنولوجيا إلى شريك يومي في حياتهم.

ولفت إلى تقديم تجربة مستقبلية لزوار الجناح متمثلة في كبسولة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل المشاعر من خلال المؤثرات البصرية والصوتية لتقديم محتوى مخصص من منصة "ستارزبلاي"، مع إمكانية الوصول إلى التوصيات عبر رمز الاستجابة السريعة في التطبيق الشامل لـ "إي آند لايف".

وأوضح الشامسي أن من بين التجارب الأكثر جذباً للزوار في جناح "إي آند لايف" تجربة الهوية الرقمية بالذكاء الاصطناعي والتي تكشف دور الهوية الرقمية بوصفها ركيزةٌ أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعلها أكثر أمانًا وسلاسة وفاعلية.

وأشار إلى استعراض تطورات منصة "كريم" التي باتت شريكا تقنيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يشاهد الزوار في الجناح حلول الأَتْمَتَة والرؤى المبنية على البيانات، إلى جانب بعض التجارب المستقبلية التي تُظهر كيف يمكن لمنصة مثل "كريم" أن تتنبأ باحتياجات العملاء، مؤكدا أن المنصة أصبحت مختبرًا حيًّا لابتكارات الذكاء الاصطناعي، سواء في خدمة الأفراد أو في دعم الشركات والمؤسسات.

وسلط الضوء على تقديم بنك "ويو" ضمن الجناح تجربة مبتكرة ومستقبلية ممثلة في الأنبوب الهولوجرافي التفاعلي المصغَّر الذي يتفاعل مع الزوّار من خلال شاشة كبيرة لعرض المنتجات الحالية والمستقبلية، ويحوِّلها إلى تجربة هولوجرافية غامرة وتفاعلية، موضحا أن هذا النوع من الابتكارات لا يقتصر على الجانب البصري فقط؛ بل يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع الخدمات المالية.

ونوه الشامسي إلى أن الترفيه الرقمي لم يَعُدْ مجرد مشاهدة المحتوى فحسب، بل أصبح رحلة شخصية يقودها الذكاء الاصطناعي؛ إذ يقدم الجناح من خلال منصة "ستارز بلاي" خدمة المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم تجربة أكثر سهولة وتفاعلًا للمستخدمين، تعكس فهم احتياجاتهم الفعلية.