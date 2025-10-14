"الإمارات للمزادات" تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في "جيتكس 2025"

دبي في 14 أكتوبر / وام / تستعرض الإمارات للمزادات خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي أبرز ابتكاراتها الرقمية وتقنياتها المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي وأحدث مبادراتها ومشاريعها على صعيد الرقمنة ودمج الابتكارات التكنولوجية في خدماتها.

وشهدت منصة الإمارات للمزادات المشاركة في جناح حكومة دبي باعتبارها "الشريك البلاتيني" للجناح حضوراً لافتاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمستوى التطور التكنولوجي لخدمات الشركة ومشاريعها الذكية وتقنياتها الإلكترونية وخدماتها المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المزادات العلنية والإلكترونية والتي تُعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة وتتميز بقدرتها على توفير تجربة مزايدة تفاعلية سهلة وسلسة تتيح للمتعاملين المشاركة من أي مكان في العالم عبر واجهات رقمية ذكية صُممت لتلبي أعلى معايير الكفاءة والابتكار.

وأكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات حرص "الإمارات للمزادات" على المشاركة سنوياً في معرض "جيتكس غلوبال" الذي يُعد منصة مهمة لاستعراض جهودها في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عبر تطوير حلول تقنية متكاملة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ، موضحا أن الشركة تواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز تنافسية دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تماشياً مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتقدّم "الإمارات للمزادات" خلال مشاركتها في المعرض عرضاً شاملاً لمجموعة خدماتها الرقمية المتطورة والتي تشمل إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى دول العالم كافة.