اتفاقية تعاون بين "الاتحادية للضرائب" و"جمارك أبوظبي" لتطوير الإجراءات المُشتركة عبر منافذ ربط إلكترونية

دبي في 14 أكتوبر/وام/ عززت الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة لجمارك أبوظبي شراكتهما الاستراتيجية عبر اتفاقية تعاون تستهدف تحقيق المزيد من التسهيلات في العمليات التجارية في إمارة أبوظبي، وتكثيف التعاون المشترك في تطوير الإجراءات بين الطرفين من خلال منافذ ربط إلكترونية، للمُساهمة في تحقيق الامتثال للتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية والجمركية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه تم التوصل إلى اتفاقية التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التكامل بين الهيئة و"جمارك أبوظبي"، لترسيخ الرؤية الشاملة للأهداف الاستراتيجية الطموحة للجانبين، لتحقيق المصلحة العامة بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول، والمُساهمة في المزيد من الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات رقمية استباقية لزيادة سعادة المُتعاملين.

وأضاف أن الاتفاقية تضع إطاراً للعمل والتنسيق المُشترك، يتميز بالوضوح والفاعلية للمُساهمة في الخطط الهادفة إلى تقديم خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، بما يُعزِّز تجربة المُتعامل بتوفير الوقت والجهد مع ضمان تبسيط الإجراءات وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، ونتطلع لمزيد من التعاون مع جهات القطاعين الحكومي والخاص للمُحافظة على ارتفاع جودة الحياة في بيئة مُستدامة وتطوير خدمات حكومية استباقية للارتقاء المُتواصل بمستوى رفاهية المجتمع.

من جانبه، قال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن الشراكة تجسد نهج العمل الحكومي المتكامل الذي تتبناه إمارة أبوظبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم بيئة تجارية جاذبة وتنافسية تعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة في ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو تطوير الإجراءات وتسهيل العمليات، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، بما يرفع كفاءة الأداء ويوفر خدمات استباقية تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية.

وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً استعدادها التام لتقديم كافة خبراتها وتقنياتها الحديثة لدعم مجالات التعاون المشترك، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة التجارة، بما ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل الحكومي في الدولة ويخدم الأهداف الوطنية الطموحة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب وجمارك أبوظبي في العديد من المجالات؛ من بينها تسهيل إجراءات التحقيق والمراجعة والمعاينة، وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتبادل المعلومات الضرورية لتحديد المبالغ المُستحقَّة للضرائب والرسوم الجمركية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية.

ويتضمن التعاون أيضا تنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتكثيف الحملات التوعوية المُشتركة لتثقيف المستثمرين حول الإجراءات الضريبية والجمركية، والمشاركة في وضع حلول لمُعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين والشركات في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق المُشترك لتطوير وتصميم الخدمات، وإطلاق خدمات استباقية، بما ينسجم مع مُستهدفات تصفير البيروقراطية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المتعامل.

