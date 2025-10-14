"منار أبوظبي" يُعلن قائمة الفنانين المشاركين بدورته الـ2

أبوظبي في 14 أكتوبر/وام/ تُنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة الثانية من "منار أبوظبي" خلال الفترة من الأول من نوفمبر إلى الرابع من يناير المقبلين بمدينة العين، ومن 15 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في أبوظبي. يهدف المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء في نسخته الجديدة إلى إبراز مكانة أبوظبي منارة للإبداع المعاصر وملتقى للحوار بين الفن والطبيعة والثقافة.

يجمع المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، ليقدّموا 23 عملاً فنياً ضوئياً مبتكراً يتنوّع بين المنحوتات المُضيئة والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، في تجربة بصرية آسرة تحتفي بتنوّع المناظر الطبيعية في الإمارة وتحوّلها إلى فضاءات نابضة بالضوء والإلهام.

واستناداً إلى العلاقة التي تجمع الأجداد في منطقة الخليج بالضوء من خلال علم الفلك، تنطلق هذه الدورة تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"لتنتج أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع الضوء ومظاهره، سواء في تجلياته الطبيعية أو في أشكاله وتعبيراته التكنولوجية الفنية.

وبإشراف من المدير الفني كاي هوري، وبتقييم كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، تعقد فعاليات "منار أبوظبي 2025" في أربعة مواقع رئيسية هي جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين وتمتد المسارات الثقافية عبر واحتي القطارة والجيمي في احتفاءٍ فنيٍّ بالأنظمة البيئية المتفرّدة لإمارة أبوظبي وتنوّع ملامحها الحضرية ومناظرها الطبيعية.

وتقع جزيرة الجبيل بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات، وستكون بمثابة الصرح الرئيسي لفعاليات معرض “منار أبوظبي 2025” وتشتهر بطبيعتها الخلابة وتنوّعها البيولوجي الفريد ويمكن للزوار التجوّل والتفاعل مع 15 عملاً فنياً ضوئياً تمّ دمجها بعناية في مختلف أرجاء الجزيرة لتقدّم تجربة غامرة تجمع بين الفن والطبيعة.

وإلى جانب المعرض، سيتم تنظيم برنامج عام غني بالحوارات وورش العمل والعروض الأدائية طيلة فترة الفعالية يتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الفنانين واستكشاف مفاهيم الضوء والفن المعاصر من زوايا متعددة.