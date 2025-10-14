لا تحتاج رخصة قيادة .. " تينسور" تستعرض أول سيارة روبوتية شخصية في جيتكس

دبي في 14 أكتوبر /وام/ تستعرض شركة TENSOR " تينسور" الأمريكية أول سيارة روبوتية شخصية ذاتية القيادة بالكامل خلال مشاركتها في فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" وأكدت أن هذه السيارة لا تتطلب رخصة قيادة أو تأمينا خاصا.

وقال عمر أبو عز الدين، مسؤول الشركة في الشرق الأوسط، إن "تيسنور" أطلقت أول سيارة روبوتية شخصية بالكامل ذاتية القيادة من المستوى الرابع، مؤكداً أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في عالم المركبات الذكية والمستقبلية، إذ يتيح للمستخدم امتلاك سيارة تعمل دون سائق فعلي، وتتمتع بمستويات استثنائية من الأمان والخصوصية والذكاء الاصطناعي المتطور.

وقال أبو عز الدين في تصريحات لـ"وام"، إن تينسر تعد أول سيارة من نوعها تخرج من وادي السيليكون وتصل إلى الإمارات، وهي سيارة ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع، ما يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى رخصة قيادة، ويمكنه ببساطة أن يدخل السيارة ويطلب منها إيصال الأولاد إلى المدرسة أو الذهاب إلى العمل، بينما تتولى السيارة تلقائياً كل تفاصيل القيادة والعودة والشحن في المنزل.

وأوضح أن السيارة صُممت بالكامل لتكون ذاتية القيادة من الداخل إلى الخارج، وليست سيارة تقليدية أُضيفت إليها تقنيات لاحقاً، مشيراً إلى أن ذلك يمنحها توازناً مثالياً بين الأداء والتقنية، ويجعلها واحدة من أكثر المركبات ذكاءً واعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وأضاف أن السيارة تحتوي على خمسة أجهزة "Lidar" موزعة على جوانب السيارة وأعلاها وأمامها وخلفها، إضافة إلى أكثر من 100 حساس وكاميرا، ما يتيح لها قراءة محيطها بدقة متناهية.

وأوضح أن التقنية تمكّن السيارة من فهم المسافات والسرعات والتفاعل مع البيئة المحيطة، لتدخل مواقف السيارات وتخرج منها أو تتنقل داخل المدينة دون أي تدخل بشري.

وأشار أبو عز الدين إلى أن قوة المعالجة في هذه السيارة غير مسبوقة، إذ تحتوي على قدرة معالجة تصل إلى 8000 وحدة معالجة مقارنة بـ 2000 وحدة في السيارات الذكية التقليدية، ما يمنحها قدرة على التفكير والتحليل السريع في الوقت الفعلي.

وأوضح أن السيارة ليست مجرد وسيلة تنقل، بل منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتعلم من سلوك المستخدم، وقال إن السيارة تتعلم مع الوقت عنك وعن عائلتك، تعرف أماكن عملك ومدارس أطفالك والمتاجر التي تزورها، وتتكيف مع نمط حياتك، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع البيانات بين السيارة وهاتف المستخدم مشفرة ومحمية بالكامل ولا تُشارك مع أي جهة خارجية.

وأوضح أن السيارة مزودة أيضاً بنظام صوتي ذكي يتيح التفاعل الصوتي الكامل ويمكن للمستخدم أن يتحكم في الوجهة والمهام بصوته فقط.