"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تدعم 50 شركة ناشئة إماراتية مشاركة في"إكسباند نورث ستار"

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم عن تقديمها دعماً لـ 50 شركة ناشئة إماراتية للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار".

جاء دعم المؤسسة بصفتها الشريك الرئيسي لفعالية "رواد الأعمال الشباب" YouthX ومبادرة "رواد الأعمال الإماراتيين" Emaratipreneur ضمن المعرض والتي توفر لهذه الشركات فرصة عرض ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية.

يهدف هذا الدعم إلى تمكين رواد الأعمال الشباب عبر الاستفادة من أبرز التجمعات العالمية للشركات الناشئة، بما يعزز دور المؤسسة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".