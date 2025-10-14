الإمارات تستضيف الجولة الترويجية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 نوفمبر المقبل

الدوحة في 14 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2025 استضافة الإمارات للجولة الترويجية لكأس البطولة وذلك في ياس مول بأبوظبي، ودبي مول خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وإلى جانب الإمارات ستقام جولات للكأس في كل من السعودية،والبحرين، والكويت، وعمان.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، إذ يشارك منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة.

وفي إطار الفعالية، سيتواجد فريق من اللجنة المحلية المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات وافية عنها، مع عرض الكأس لعامة الجمهور.