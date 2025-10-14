"إقامة دبي" : مشروع "السجادة الحمراء " أحدث تحولاً نوعياً في تجربة السفر الذكي

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن مشروع "السجادة الحمراء – الممر الذكي" أحدث تحولاً نوعياً في تجربة السفر عبر مطار دبي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه لتسهيل العبور دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

جاء ذلك خلال تكريم"إقامة دبي" شركة “إماراتك”(Emaratech) تقديراً لدورها الريادي بوصفها شريكا تقنيا في تطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستباقي الحيو ي على هامش فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" GITEX GLOBAL في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدّم سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، درع التكريم إلى سعادة ثاني الزفين، المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة "إماراتك"، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، إلى جانب مساعدي المدير العام وعدد من القيادات من الجانبين.

يُعد مشروع "السجادة الحمراء – الممر الذكي" أحد أبرز إنجازات "إقامة دبي" في مجال السفر الذكي، إذ يمكّن المسافرين من العبور السريع عبر مطار دبي خلال ثوانٍ باستخدام بصمة الوجه فقط، في تجربة تُجسّد التكامل بين التكنولوجيا والإنسان وتُعزّز مكانة دبي وجهة رائدة عالميًا في الابتكار والتحول الرقمي.