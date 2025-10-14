مجمع الشارقة للابتكار يستعرض مبادراته المستقبلية في “جيتكس 2025”

دبي في 14 أكتوبر/وام/ يستعرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار(SPARK) خلال مشاركته في معرض جيتكس 2025 بمركز دبي التجاري العالمي أحدث ما توصلت إليه منظومته في مجالات التقنيات الصحية والذكاء الاصطناعي والاستدامة والتنقل الذكي والتصنيع المتقدم.

وأوضح حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع أن مشاركة المجمع الدائم في هذا الحدث العالمي يعكس حرصه على استكشاف أحدث التقنيات المستقبلية وبناء شراكات جديدة مؤكداً أن المجمع أصبح اليوم محطة تجمع أبرز الشركات العاملة في التقنيات المستقبلية ومقصداً رئيسياً للمستثمرين الباحثين عن بيئة محفزة على الابتكار.

من جانبه ذكر جمعة الحاج مدير إدارة الاتصال المؤسسي و التسويق في مجمع الشارقة للبحوث و التكنولوجيا و الابتكار أن جناح المجمع في المعرض يُبرز عدداً من المشاريع والشركات العاملة تحت مظلته من بينها شركة ماكس بايت المتخصصة في حلول التحول الصناعي والذكاء الاصطناعي في المصانع الذكية وشركة تحصيل لتكنولوجيا المعلومات التي تقدم حلولاً رقمية متقدمة في مجال الخدمات المالية وشركة "ريلايف" و هي شركة ناشئة مقرّها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تعمل كنظام رقمي بيئي مبتكر يُقدّم منصّتين أساسيتين: re.life market للتجارة في المواد القابلة لإعادة التدوير (كالورق و البلاستيك و الزجاج و المعادن و النفايات الإلكترونية) و re.life collect لخدمات اللوجستيات والنقل وطلب المعدات الثقيلة وفق المشروع.

ويشهد جناح "SPARK" هذا العام أيضاً الترويج لفعاليات "الشارقة محطة المستقبل (Sharjah Next) الحدث الذي ينظمه المجمع يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري، ويُركز على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والباحثين والخبراء ليكون منصة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات نحو مستقبل صحي مستدام.