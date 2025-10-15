"نفط الهلال" و"دانة غاز" ترفعان الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور بنسبة 50%

الشارقة في 15 أكتوبر /وام/ أعلنت شركة نفط الهلال، بالتعاون مع "دانة غاز ش. م.ع" ومقرها الشارقة، عن بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة "خورمور 250" في منشأة خورمور بإقليم كردستان العراق.

وأُنجِزَ مشروع خورمور 250 قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يوميا إلى سعة المعالجة، أي زيادةً نسبتها 50% على السعة الحالية، لترتفع القدرة الإجمالية لحقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.

وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف، وتعزيز قدرات توليد الطاقة ودعم النمو الصناعي في إقليم كردستان العراق، بما يرسخ مبادرة حكومة الإقليم "روناكي" الرامية إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق.

وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.1 مليار دولار أمريكي، بدعم تمويلي من بنك الشارقة ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للولايات المتحدة "DFC"، إضافة إلى حصيلة سندات بيرل بتروليوم الصادرة في عام 2024 والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أمريكي والمدرجة في أسواق السندات الإسكندنافية "Nordic ABM".

ووفر المشروع عند ذروته أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستُخدِم فيه أكثر من 6000 طن من الفولاذ واستغرق ما يزيد على 6.2 مليون ساعة عمل، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة "دانة غاز"، إن إتمام مشروع خورمور250 قبل موعده المقرر إنجاز مفصلي لكل من نفط الهلال ودانة غاز وبقية الشركاء في ائتلاف بيرل بتروليوم، وهو خير دليل على التزام راسخ تجاه إقليم كردستان العراق لاستثمار موارد الطاقة الهائلة التي يتمتع بها.

من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن إنجاز مشروع خورمور 250 محطة بارزة في مسيرة الشركة، لافتا إلى أن إمدادات الطاقة الإضافية التي يوفّرها تعزز إمكانات الشركة الإنتاجية وقدرتها على تحقيق النمو.

وسيُسهم الغاز المنتج من مشروع خورمور 250 في تلبية طلب الطاقة المتنامي في إقليم كردستان العراق وجميع أنحاء البلاد؛ إذ ستنتج المنشأة الجديدة نحو 7000 برميل من المكثفات و460 طنا من الغاز البترولي المسال يوميا تعزيزا للإنتاج اليومي الحالي البالغ 15 ألفا و200 برميل من المكثفات و1070 طنا من الغاز البترولي المسال.

وتضم المنشأة أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجال، بما في ذلك أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وضواغط عالية الكفاءة، وتقنيات حديثة لإزالة الكبريت والملوثات الأخرى من الغاز، ما يرفع من كفاءة التشغيل ويحد من الأثر البيئي.

ومع دخول مشروع خورمور 250 مرحلة التشغيل، تركز الشركتان الآن على المرحلة التالية التي تشمل المزيد من أعمال التقييم والتوسعة في حقل خورمور ومواصلة التقدم في حقل جمجمال لتوفير موارد إضافية من الغاز التي ستعود بالنفع على الإقليم والعراق ككل.

يذكر أن ائتلاف "بيرل بتروليوم" تأسس عام 2009 مكوّنا من شركتي "دانة غاز" و"نفط الهلال" بصفة الشريكين المشغلين وبحصة تبلغ 35% لكل منهما، ثم انضمت إليهما لاحقًا شركات "أو إم في" و"إم أو إل" و"آر دبليو إي" بحصة 10% لكل منها.

وتزوّد "بيرل بتروليوم" أربعَ محطات رئيسية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق، وتلبي أكثر من 80% من احتياجات الإقليم من الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع المباشر على حياة أكثر من ستة ملايين نسمة.

وخفضت الشركة إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 20% في عام 2024 لتصل إلى 200 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وانخفض الاستهلاك الكلي للطاقة بنسبة 5%، ليصل إجمالي الكثافة الكربونية إلى 4.4 كجم من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو ما يُعدّ من بين أدنى المعدلات في القطاع، مع تعويض الانبعاثات المتبقية لتحقيق الحياد الكربوني في جميع العمليات.