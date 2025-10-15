"راكز" تواصل نموها في الربع الثالث 2025 بانضمام أكثر من 3490 شركة

رأس الخيمة في 15 أكتوبر /وام/ واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، نموها تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والشركات، خلال الربع الثالث من عام 2025 الجاري؛ إذ استقبلت أكثر من 3490 شركة جديدة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم التنويع الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تأكيد مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية الكبرى على حد سواء.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن أداء الربع الثالث يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون لـ"راكز" باعتبارها منصة انطلاق نحو النجاح في عالم الأعمال، لافتا إلى أن هذا النمو تميز بتنوعه الواسع على مستوى القطاعات والجنسيات، وهو ما يعزز إسهام "راكز" في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة.

وشهد الربع الثالث ارتفاعا ملحوظا في الطلب ضمن قطاعات رئيسية مثل الاستشارات والتجارة الإلكترونية والتجارة العامة وخدمات الإعلام والتسويق وتجارة المواد الغذائية وغيرها، كما برز التنوع الكبير في جنسيات المستثمرين الجدد، حيث تصدرت الهند والمملكة المتحدة وباكستان وفرنسا ومصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا، ما أضفى مزيدا من الديناميكية والتنوع على بيئة الأعمال في "راكز".

وأضاف جلاد، أن "راكز" تواصل، مع اقتراب نهاية العام، البناء على زخم النمو الذي حققته، لافتا إلى أنها تضم أكثر من 38 ألف شركة، ما يؤكد على ثقة مجتمع الأعمال العالمي بقدرتها على توفير بيئة حاضنة للنمو والابتكار وذلك لتعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي متنام في المنطقة.