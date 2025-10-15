"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية

دبي في 15 أكتوبر /وام/ أكد إريك وان، نائب رئيس شركة علي بابا كلاود العالمية، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، أن السوق الإماراتي يتميز بانفتاحه وتنوعه، وهو ما يجعله بيئة مثالية للشركات العالمية الكبرى للاستثمار والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين والعالميين.

وقال وان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، إن تنوع السوق الإماراتي يجعله وجهة جذابة لمزودي الخدمات السحابية الضخمة؛ إذ أن الانفتاح الاقتصادي والتشريعي يشكل بيئة داعمة للاستثمار في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن دولة الإمارات تنتهج سياسات واضحة وشفافة تشجع على الابتكار والاستثمار، إلى جانب مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط الشرق بالغرب.

وأضاف أن دولة الإمارات والمنطقة تمثلان أحد أسرع أسواق العالم نمواً في مجال الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر السوق الإقليمي سوقاً إستراتيجياً رئيسياً لاستثماراتها وتوسعاتها العالمية.

وأردف: "تدفعنا أهمية أسواق المنطقة والسوق الإماراتي لنواصل الاستثمار والعمل مع شركائنا المحليين والعملاء لتطوير المواهب وتمكين القطاعات المختلفة من الاستفادة من بنية علي بابا السحابية ومنتجاتنا وتقنياتنا في الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن هذا التوجه يعكس التزام الشركة العميق تجاه المنطقة، وأن إطلاق مركز البيانات الثاني في دبي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء المحليين يأتي في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بعلاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية السحابية، بين وان، أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل مراكز البيانات، وأن علي بابا انتقلت من كونها مزود خدمات سحابية تقليدي، إلى مزود شامل لخدمات الذكاء الاصطناعي حول العالم، خصوصا وأن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما فيها نماذج اللغة الكبيرة، تساعد المؤسسات على خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء.

وقال إن الشركة وقعت في جيتكس عدة مذكرات تفاهم جديدة مع مؤسسات تعمل في قطاعات متنوعة، وأعلنت عن عدد من الشراكات في قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والألعاب، والإعلام، والإنترنت، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها في المنطقة وتوسيع حضورها، وذلك لخدمة أكثر من 100 عميل في السوق الإماراتي.