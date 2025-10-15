طيران الإمارات تجدد شراكتها مع "أيه سي ميلان" الإيطالي

دبي في 15 أكتوبر /وام/ أعلنت "طيران الإمارات" عن تمديد شراكتها مع نادي "أيه سي ميلان" الإيطالي، بما يعزز واحدة من أطول وأبرز الشراكات نجاحاً في عالم كرة القدم.

وتواصل طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية الجديدة، شراكتها مع النادي الإيطالي كشريك رئيسي، والناقل الجوي الرسمي، والشريك الرسمي لقمصان الفريق الأول للرجال.

وتتضمن الاتفاقية استمرار ظهور شعار طيران الإمارات المميز "Fly Better" على قمصان الفريق الأول لنادي "أيه سي ميلان" في جميع البطولات الكبرى، بما في ذلك الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولات الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، إضافة إلى المباريات الودية الدولية.

كما سيتّسع نطاق الشراكة ليشمل قمصان فرق أكاديمية النادي.