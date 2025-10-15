"البلديات والنقل" تستعرض حلولها المبتكرة للمدن الذكية في "جيتكس 2025"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / تستعرض دائرة البلديات والنقل خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، مجموعة شاملة من حلول المدن الذكية، مسلطة الضوء على دور المنصات الرقمية المتكاملة في بناء إمارة أكثر ازدهاراً ومرونة، واعتماداً على البيانات في عمليات التخطيط والإدارة.

وتمكّن مشاركة الدائرة زوار المعرض من استكشاف سبل استخدام التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات وتقنيات التوأمة الرقمية، لإحداث نقلة نوعية في مجالات المدن الذكية المستدامة ويهدف هذا النهج إلى مواءمة عمليات التخطيط والخدمات المجتمعية بشكل فعال لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسكان والنمو العمراني في الإمارة.

وأكد سعادة الدكتور عمر الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات في دائرة البلديات والنقل، أن المشاركة في معرض جيتكس العالمي للتقنية هذا العام تجسّد رؤية الدائرة طويلة المدى لتوظيف التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز مستويات الحوكمة والكفاءة وجودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة.

ومن أبرز الابتكارات التي تعرضها الدائرة هذا العام "منصة المعيشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - LivAI"، وهي نسخة مطوّرة من منصة التوأمة الرقمية التي أطلقتها الدائرة لأول مرة خلال معرض جيتكس العام الماضي وتوفر المنصة مؤشرات آنية حول جودة الحياة في أنحاء أبوظبي، مما يساعد المخططين والجهات الحكومية على تحليل نمط المعيشة في كل منطقة بناءً على نموذج ديناميكي ثلاثي الأبعاد كما تدمج LivAI التحليلات التنبؤية ومحاكاة السيناريوهات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتتيح تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وفي إطار التزامها بتعزيز الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تستعرض الدائرة خلال المعرض نظام "عين المدينة"، وهو إطار عمل متطور قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز إدارة المدن في جميع أنحاء الإمارة وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، بالاعتماد على خرائط شاملة من منصة LivAI لتمكين الموظفين من الرصد الذكي للتفتيش وتحليل البيانات والتعامل معها، كما يتميز بقدرات الأوامر الصوتية والوظائف التنبؤية التي تتيح التدخل الاستباقي لضمان كفاءة إدارة الموارد في إدارة المدن.

كما يستعرض "النظام الآني للإدارة الذكية للسلامة المرورية"، الذي يشمل خريطة السلامة التفاعلية وهي واجهة متكاملة توفر عرضاً تفصيلياً وآنياً لحالة السلامة المرورية في جميع أنحاء الإمارة ويعتمد على التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات المباشرة لرصد وتتبع النقاط الأكثر عرضة للحوادث والتنبؤ بالتصادمات المحتملة، ما يدعم استباق المخاطر وتوجيه عمليات التدخل في الوقت المناسب، انسجاماً مع توجهات الإمارة نحو تصفير نسبة وفيات الحوادث المرورية.

وتكشف الدائرة أيضاً عن الميزة الجديدة الثالثة في منصة التوأم الرقمي LivAI، والتي تُعرض لأول مرة في معرض جيتكس 2025، وهي "روبوت تفتيش ذكي" مصمم لدعم المراقبة الميدانية والاستجابة للعمليات في الحدائق والمرافق الترفيهية ويتميز بمجسات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات إدراك بيئي متعددة الوظائف تتيح له المساهمة في صيانة الحدائق والكشف عن المشوهات.